Mit Transporter gegen Baum gekracht: Fahrer stirbt an der Unfallstelle

Coswig (Anhalt) - Ein 56 Jahre alter Mann ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wittenberg ums Leben gekommen.

Nachdem er mit seinem Transporter gegen einen Straßenbaum gekracht war, starb ein 56-Jähriger. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Er war laut Polizeiangaben mit seinem Transporter gegen 10.58 Uhr auf der Landstraße 121 aus Richtung Coswig kommend nach Zieko unterwegs.

"Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum", so Polizeisprecher Pierre Holzgräbe. "Der Fahrer, welcher aus dem Bereich Coswig (Anhalt) stammt, verstarb noch an der Unfallstelle."

Die Unfallursache wird nun vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geklärt.