Verkehrschaos in Sachsen-Anhalt: Schnee und Glätte sorgen für Unfälle

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben Schnee und Glätte in der Nacht und am Morgen für erhebliche Behinderungen gesorgt.

Am Morgen sorgten glatte Straßen für mehrere Unfälle in Sachsen-Anhalt. (Symbolfoto) © Christian Charisius/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte besonders für die Nacht und die frühen Morgenstunden teils starke Glätte vorhergesagt.

Die winterlichen Straßenverhältnisse führten seit Sonntagabend allein um Halle (Saale) zu mehr als 30 witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wie die Polizei mitteilte

Die meisten Unfälle verursachten Sachschäden. Menschen wurden leicht verletzt.

Trotz stockenden Verkehrs seien die Autobahnen am Morgen größtenteils befahrbar, teilte die Autobahnpolizei der Polizeidirektion Halle (Saale) mit. Auf der A9 kam es nicht zu größeren Behinderungen.

Auf der A14 und der A38 wurden einzelne Unfälle gemeldet, darunter ein liegengebliebener Lkw auf der A14, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde.