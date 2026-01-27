Glätte sorgt für Unfälle: Auto kracht durch Brückengeländer
Altmarkkreis Salzwedel - Aufgrund von Glätte kam es am Montag im Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zu zwei Unfällen. Die Fahrer kamen jedoch noch glimpflich davon.
Zunächst krachte es am Nachmittag in Benkendorf. Wie das Polizeirevier Salzwedel mitteilte, war ein 64-Jähriger auf der Landstraße 15 unterwegs. Als er mit seinem Mercedes-Transporter beschleunigen wollte, brach dessen Heck auf der vereisten Straße aus.
Das Fahrzeug kam ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kam der Transporter auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.
Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montagabend im Bereich Schernikau. Eine 42-Jährige war hier auf der K1006 in Richtung Binde unterwegs, als sie plötzlich in einer Linkskurve ins Schleudern geriet.
In der Folge durchbrach ihr Wagen ein Brückengeländer des dortigen Flötgrabens, erklärte ein Sprecher der Polizei. Auch hier kam die Fahrerin mit einem Schrecken davon.
Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Es entstand jeweils ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel