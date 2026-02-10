A36 stundenlang gesperrt: Laster mit Gefahrgut kippt um

Blankenburg - Nach einem Unfall am Montagabend auf der A36 bei Blankenburg ( Landkreis Harz ) musste die Autobahn auch am Dienstag noch stundenlang gesperrt bleiben.

Mit Sicherheitsanzügen und Abstand wurde der verunfallte Lkw begutachtet. © Screenshot/Facebook/feuerwehrblankenburg

Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, ist gegen 20.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Blankenburg Ost und Blankenburg Mitte ein Laster mit Gefahrgut umgekippt.

Während der 53-jährige Fahrer in Richtung Niedersachsen unterwegs war, habe er die Kontrolle über sein Gespann verloren, hieß es.

Der Laster kam nach rechts von der Straße ab und landete neben der Autobahn auf einem Grünstreifen.

Anschließend kippte dort sein Anhänger auf die rechte Seite. Dieser war unter anderem mit Essigsäure und Chromsäure beladen.

Ausgetreten seien die Stoffe laut Polizeiangaben jedoch nicht. Die verladenen Fässer blieben unversehrt. Auch der Lkw-Fahrer kam lediglich mit dem Schrecken davon.

Nach Abschluss der Sicherheitsvorkehrungen und Unfallaufnahme wurde der Laster abgeschleppt.