Schwerer Frontal-Crash im Harz: Vier Menschen verletzt

Blankenburg - Am Dienstagvormittag krachte es schwer im Landkreis Harz : Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengeprallt. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus.

Im Landkreis Harz kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 10.15 Uhr war ein 20 Jahre alter Autofahrer mit seinem VW Passat auf der Friedensstraße in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

An einer Kreuzung wollte er die abgeknickte Vorfahrtsstraße geradeaus verlassen, übersah aber den vorfahrtsberechtigten Seat Leon.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, kam es zu einem schweren Unfall, der vier Verletzte forderte.

Der 20-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Sein 23-jähriger Beifahrer sowie die beiden 29 Jahre alten Insassen des Seat zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.