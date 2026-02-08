Nissan überschlägt sich mehrfach: Fahrerin hat Glück im Unglück
Letzlingen - Am Samstagnachmittag krachte es auf einer Bundesstraße in der Altmark: Ein Kleinwagen war von der Straße abgekommen.
Gegen 13.30 Uhr war eine 66 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Nissan auf der B71 zwischen Letzlingen und Born (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Nissan plötzlich links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Grünstreifen liegen.
Ein Augenzeuge beobachtete den Unfall und rief umgehen die Polizei.
Währenddessen konnte sich die 66-jährige Unfallfahrerin aus dem Wrack befreien. Wie durch ein Wunder zog sie sich lediglich leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Der Nissan erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel