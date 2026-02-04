Zwei Verletzte nach Autounfall: War die glatte Straße Schuld?
Stapelburg - War es die glatte Straße oder doch Fahrlässigkeit? An einer Kreuzung im Landkreis Harz waren am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengekracht.
Gegen 14.40 Uhr war ein 38 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford auf der L88 in Stapelburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte an einer dortigen Kreuzung nach links abbiegen.
Auf der winterglatten Fahrbahn rutschte der Ford dann gegen den BMW eines 20-Jährigen, der sich gerade auf der Kreuzung befand.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurden die beiden Männer durch den Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
