Zwei Verletzte nach Autounfall: War die glatte Straße Schuld?

Stapelburg - War es die glatte Straße oder doch Fahrlässigkeit? An einer Kreuzung im Landkreis Harz waren am Dienstagnachmittag zwei Autos zusammengekracht.

Zwei Männer wurden bei einem Verkehrsunfall im Harz verletzt. © Polizeirevier Harz

Gegen 14.40 Uhr war ein 38 Jahre alter Autofahrer mit seinem Ford auf der L88 in Stapelburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte an einer dortigen Kreuzung nach links abbiegen.

Auf der winterglatten Fahrbahn rutschte der Ford dann gegen den BMW eines 20-Jährigen, der sich gerade auf der Kreuzung befand.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurden die beiden Männer durch den Unfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.