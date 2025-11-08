An Haltestelle von Auto angefahren: Kind schwer verletzt

Halle (Saale) - Ein Kind (12) ist am Freitagmittag in Halle von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ein zwölf Jahre alter Junge wurde bei einem Unfall an einer Haltestelle in Halle schwer verletzt. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 13.30 Uhr auf dem Südstadtring zu dem Unfall.

Demnach war die Fahrerin des Wagens dort in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe der Haltestelle S-Bahnhof Südstadt an haltenden Schulbussen vorbeikam.

Laut Polizei standen die Busse mit eingeschalteten Warnblinklicht am Straßenrand.