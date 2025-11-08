An Haltestelle von Auto angefahren: Kind schwer verletzt
Halle (Saale) - Ein Kind (12) ist am Freitagmittag in Halle von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es gegen 13.30 Uhr auf dem Südstadtring zu dem Unfall.
Demnach war die Fahrerin des Wagens dort in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe der Haltestelle S-Bahnhof Südstadt an haltenden Schulbussen vorbeikam.
Laut Polizei standen die Busse mit eingeschalteten Warnblinklicht am Straßenrand.
Beim Vorbeifahren sei das Auto dann mit dem gerade von der Bushaltestelle zur Straßenbahnhaltestelle über die Straße des Rings gehenden Zwölfjährigen zusammengestoßen.
Mit schweren Verletzungen sei der Junge ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa