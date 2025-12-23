Glätteunfall im Harz: VW überschlägt sich, zwei Personen verletzt

Elend - Am Montagabend wurden zwei Personen bei einem Glätteunfall in Elend ( Landkreis Harz ) verletzt.

Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. © Polizeirevier Harz

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Harz zufolge war ein 20-Jähriger mit seinem VW auf der B27 von Elend in Richtung Braunlage unterwegs.

Aufgrund der Glätte soll der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Zunächst kam er von der Straße ab und krachte anschließend gegen die dortige Leitplanke.

In weiterer Folge überschlug sich das Auto und kam letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 20-Jährige und eine Insassin konnten sich selbstständig aus dem VW befreien und wurden durch den Unfall leicht verletzt.