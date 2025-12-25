Tödliches Unglück in der Börde: Toyota kollidiert mit mehreren Autos, Frau (†82) stirbt

Wanzleben - Tragisches Unglück an Heiligabend: Am Mittwochvormittag wurde eine 82-Jährige bei einem Unfall in Wanzleben ( Landkreis Börde ) tödlich verletzt.

Der Unfallverursacher wies eine unsichere Fahrweise auf. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Magdeburg zufolge war ein 76-Jähriger mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 246a von Wanzleben in Richtung Remkersleben unterwegs. Während der Fahrt soll er jedoch immer wieder durch seine unsichere Fahrweise in den Gegenverkehr geraten sein.

Hier kollidierte er zunächst seitlich mit dem Wagen eines 63-Jährigen und mit dem eines nachfolgenden 26-Jährigen.

Anschließend kam er vollständig auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Peugeot einer 82-Jährigen. Diese wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie trotz sofortiger Reanimation am Unfallort verstarb.

Zwei weitere Insassen des Autos, ein 92-Jähriger und ein 58-Jähriger, wurden verletzt und mussten durch die Rettungskräfte aus dem Wrack befreit werden, welches wenig später in Vollbrand stand.