Glätteunfall in Stendal: Junge Autofahrerin kracht gegen Hauswand

Stendal - In der Nacht auf Sonntag ist in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) ein Auto aufgrund von Glätte mit der Hauswand eines Indoor-Spielplatzes kollidiert.

Die 23-Jährige krachte mit ihrem Auto gegen die Hauswand eines ehemaligen Indoor-Spielplatzes. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde

Eine 23-jährige BMW-Fahrerin war nach Angaben des Polizeireviers Stendal gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz des Gewerbegebiets in Richtung des dortigen Hellweg-Baumarkts unterwegs.

In einer Rechtskurve verlor die junge Frau auf der glatten Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab.

In weiterer Folge krachte der Wagen mit der Hauswand sowie der Eingangstür eines ehemaligen Indoor-Spielplatzes zusammen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Lediglich am Fahrzeug sowie an der Hauswand und Schiebetür des betroffenen Gebäudes entstand ein hoher Sachschaden.

Dieser wird auf einen Wert im fünfstelligen Bereich geschätzt, erklärte die Polizei.