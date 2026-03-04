Aus dem Kreisel in die Hauswand: Fahrer auf Netto-Parkplatz schwer verletzt

Aschersleben - Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf dem Netto-Parkplatz in der Heinrichstraße in Aschersleben ( Salzlandkreis ) schwer verletzt worden.

Bei dem Unfall wurde nur der Fahrer schwer verletzt. Die Beifahrerin sei unbeschadet davongekommen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtet, bog der Mann zu schnell vom Kreisverkehr auf das Parkplatzgelände ab.

Dabei überfuhr er einen Fahrradständer, durchbrach den Zaun zu einem Nachbargrundstück und kam dort an einer Hauswand zum Stehen.

Ein Rettungsdienst wurde hinzugerufen und versorgte den Verletzten, ehe es für ihn in das Klinikum Aschersleben ging.

Seine Beifahrerin habe bei dem Unfall keine Verletzungen erlitten, hieß es.