Škoda kollidiert mit Linienbus: Fahrer muss in Klinik

Salzwedel - In Salzwedel ( Sachsen-Anhalt) ist am Montagnachmittag ein Autofahrer mit einem Linienbus zusammengekracht. Eine Person wurde dabei verletzt.

Einige Schäden sind nach dem Unfall am Škoda zu sehen. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel

Nach Angaben des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Skoda die Straße "Schäferstegel" in Richtung der B71.

Als er nach rechts abbiegen wollte, geriet er zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in weiterer Folge mit einem Linienbus, der in den Schäferstegel einbiegen wollte.

Bei dem Crash wurde der Autofahrer leicht verletzt und musste mittels Rettungsdienst in das Altmarkklinikum Salzwedel gebracht werden.