Waghalsiges Überholmanöver im Harz: Polizei hat eine Vermutung

Benzingerode - Am Montagabend krachte es im Landkreis Harz : Ein Transporterfahrer hat beim Überholen ein Auto geschrammt.

Im Harz baute ein Transporterfahrer (30) einen Unfall - wohl unter Drogen. © Polizeirevier Harz

Gegen 17.45 Uhr war ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Wernigerode (Sachsen-Anhalt) mit seinem Transporter auf der L85 zwischen Heimburg und Benzingerode unterwegs.

In einer langgezogenen Linkskurve wollte er dann mit einem Mal drei vorausfahrende Autos überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er dann zügig wieder einscheren.

Das war zu knapp: Der Transporter streifte den Škoda eines 68-Jährigen, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, doch die Polizei vermutet, dass Drogen für den Unfall verantwortlich sein könnten.