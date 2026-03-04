Lkw kracht frontal gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag krachte es im Norden Sachsen-Anhalts: Ein Lkw-Fahrer wurde durch einen Frontal-Crash verletzt.

Von Lena Schubert

Bei Stendal geriet ein Lkw-Fahrer von der Straße. Auch die Feuerwehr eilte zum Unfallort. (Symbolbild)
Bei Stendal geriet ein Lkw-Fahrer von der Straße. Auch die Feuerwehr eilte zum Unfallort. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Der 34-Jährige war mit seinem Gespann auf der B189 zwischen Osterburg und Stendal unterwegs, als er plötzlich von der Straße abkam.

Der Schlepper geriet in den Straßengraben und prallte dort frontal gegen einen Baum, teilte das Polizeirevier Stendal mit.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar und wird ermittelt.

Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle voll gesperrt werden. Auch die Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.

