Auto kracht in Betonblöcke: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Cochstedt - In der Nähe des Flughafens Cochstedts ( Salzlandkreis ) ist am Sonntagmittag ein Autofahrer verstorben.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, habe der Mann gegen 13 Uhr die Landstraße aus Richtung Schadeleben kommend in Richtung Flugplatz befahren.

Auf gerader Strecke sei er mit seinem Seat Ibiza aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Dabei krachte er in mehrere Betonblöcke, die einen angrenzenden Wirtschaftsweg begrenzen.

Bei dem Aufprall habe der Mann schwerste Verletzungen erlitten. Er verstarb noch am Unfallort.