Auto kracht in Betonblöcke: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Am Sonntag ist in der Nähe des Flughafen Cochstedts ein Mann in seinem Auto verstorben. Er krachte mit seinem Wagen gegen mehrere Betonblöcke.

Von Robert Lilge

Cochstedt - In der Nähe des Flughafens Cochstedts (Salzlandkreis) ist am Sonntagmittag ein Autofahrer verstorben.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild)
Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild)  © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg berichtet, habe der Mann gegen 13 Uhr die Landstraße aus Richtung Schadeleben kommend in Richtung Flugplatz befahren.

Auf gerader Strecke sei er mit seinem Seat Ibiza aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

Dabei krachte er in mehrere Betonblöcke, die einen angrenzenden Wirtschaftsweg begrenzen.

Auto kracht in Teenager auf Moped: 15-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus
Sachsen-Anhalt Unfall Auto kracht in Teenager auf Moped: 15-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus

Bei dem Aufprall habe der Mann schwerste Verletzungen erlitten. Er verstarb noch am Unfallort.

Erst die angerückte Feuerwehr konnte ihn aus dem Wrack befreien. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit ermittelt.

Titelfoto: Daniel Vogl/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: