Zu schnell unterwegs gewesen: Transporter überschlägt sich im Straßengraben
Elbingerode - Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer auf einer Landstraße zwischen Elbingerode und Heimburg (Landkreis Harz) schwer verunglückt.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 40-Jährige mit seinem Transporter zu schnell unterwegs gewesen sein, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Dadurch kam er nach rechts von der Straße ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben.
Anschließend überschlug sich der Mercedes dort und kam auf der Seite zum Liegen.
Der Mann habe durch den Unfall schwere Verletzungen erlitten. Für ihn ging es anschließend mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.
Titelfoto: Polizeirevier Harz