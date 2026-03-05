Zu schnell unterwegs gewesen: Transporter überschlägt sich im Straßengraben

Elbingerode - Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer auf einer Landstraße zwischen Elbingerode und Heimburg ( Landkreis Harz ) schwer verunglückt.

Der Transporter landete auf der Seite liegend in einem Straßengraben. © Polizeirevier Harz

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 40-Jährige mit seinem Transporter zu schnell unterwegs gewesen sein, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Dadurch kam er nach rechts von der Straße ab und rutschte in den angrenzenden Straßengraben.

Anschließend überschlug sich der Mercedes dort und kam auf der Seite zum Liegen.