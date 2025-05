Auto kracht in Rentnerin: Frau verstirbt im Krankenhaus

Aschersleben - Unfall mit Folgen: Am Dienstagnachmittag wurde eine Rentnerin im Salzlandkreis von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Wenig später verstarb sie.

Nach einem schweren Unfall wurde eine verletzte Rentnerin mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 16.25 Uhr fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Auto über den Bahnübergang in der Staßfurter Höhe in Aschersleben (Sachsen-Anhalt).

Auf Höhe der Einmündung der Oststraße trat dann unvermittelt eine 80 Jahre alte Passantin auf die Straße.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, kam es zum Zusammenprall mit dem Kleinwagen, wodurch die Seniorin lebensbedrohliche Kopfverletzungen davontrug.

Sie wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik in Halle gebracht. Dort erlag sie dann leider am Mittwochabend ihren schweren Verletzungen.