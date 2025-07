16.07.2025 14:44 Plötzliches Wendemanöver: Ein Kind und drei Erwachsene bei Unfall verletzt

In der Förderstedter Straße in Staßfurt kam es am Dienstag zu einem Unfall und einer Straßensperrung. Ein Kind sowie drei Erwachsene wurden dabei verletzt.

Von Robert Lilge

Staßfurt - Am gestrigen Dienstagnachmittag wurden in Staßfurt (Salzlandkreis) vier Menschen bei einem Unfall verletzt. Darunter auch ein Kind. Alles in Kürze Vier Menschen verletzt bei Unfall in Staßfurt

Förderstedter Straße für zwei Stunden gesperrt Mehr anzeigen In Staßfurt wurden am Dienstag vier Menschen bei einem Unfall verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtete, war ein 54-Jähriger mit seinem Audi aus dem Zentrum kommend in Richtung Förderstedt unterwegs. Direkt hinter ihm fuhren drei Personen in einem VW hinterher. Plötzlich und ohne Vorwarnung soll der Audifahrer gewendet haben. Der 31 Jahre alte Mann am Steuer des VWs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Autos krachten ineinander. Sachsen-Anhalt Krankenkassen machen 7,75 Millionen Euro locker: Diese Kliniken werden jetzt unterstützt Sachsen-Anhalt Unfall VW gerät ins Schleudern: Fahrer bei Unfall auf B245 verletzt Alle vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt, hieß es. Die 32-jährige Frau im VW wurde in das Klinikum Magdeburg gebracht und stationär aufgenommen. Beide Wagen waren so sehr beschädigt, dass sie nur noch abgeschleppt werden konnten. Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Förderstedter Straße in Staßfurt für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden.

