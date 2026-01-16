Auto kracht in Teenager auf Moped: 15-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus

Thale - Am Donnerstagabend wurde auf der Neinstedter Straße in Thale ( Landkreis Harz ) ein Teenager auf seinem Moped von einem Auto angefahren.

Der Teenager sowie der Autofahrer kamen ins Krankenhaus. © Polizeirevier Harz

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wollte der 15-Jährige gegen 19 Uhr nach links auf ein Grundstück abbiegen. Gleichzeitig setzte jedoch ein Autofahrer hinter ihm zum Überholen an.

Beide krachten daraufhin zusammen. Das Auto kam von der Straße ab und landete in einer Mauer sowie einem Zaun.

Nach dem Aufprall stürzte der Teenager von seinem Roller und wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer zog sich hingegen nur leichte Verletzungen zu.

Beide wurden anschließend durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.