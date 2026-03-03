Feuerwehr-Auto kracht in Graben: Fünf Verletzte, ein Toter

Stendal - Horror-Crash am Montagabend: In Stendal kippte ein Feuerwehrauto in einen Graben. Der Fahrer verstarb an seinen schweren Verletzungen.

Die Dashcam eines Augenzeugen nahm auf, wie ein Feuerwehrauto in den Graben kippte. © privat

Gegen 21.20 Uhr war ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Weg zu einem Einsatz, als das Auto auf einem Feldweg neben der B189 in Stendal (Sachsen-Anhalt) von der Straße abkam.

Aufnahmen der Dashcam eines Augenzeugen zeigen, wie der Wagen geradeaus fährt, plötzlich nach rechts schlingert und seitlich in den Straßengraben kippt. Diese Aufnahmen liegen TAG24 vor.

Wie das Polizeirevier Stendal auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurden sechs Kameraden im Inneren des Unfallwracks eingeklemmt und mussten befreit werden.

Der 69-jährige Fahrer wurde schwerst verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo er leider wenig später verstarb. Die übrigen fünf Insassen im Alter von 19 bis 44 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu.

Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar.