Auto schleudert gegen Schild: Zwei Schwerverletzte im Landkreis Harz

Quedlinburg - Am Samstagmittag sind auf einer Landstraße bei Quedlinburg ( Landkreis Harz ) zwei Menschen schwer verletzt worden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen ein Straßenschild geschleudert. © Polizeirevier Harz

Grund dafür war ein Autounfall an einer Kreuzung auf der L85, teilte das Polizeirevier Harz am Montag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Renault die Landstraße aus Richtung Quedlinburg kommend in Richtung Hoym. Zur gleichen Zeit kam ein 65-jähriger Suzuki-Fahrer in den Kreuzungsbereich gefahren. Dabei habe er den Renault der Frau übersehen, hieß es.

Beide Autos krachten ineinander. Der Suzuki wurde dabei gegen ein Straßenschild geschleudert.

Der 65-Jährige sowie die 51 Jahre alte Frau erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die Verletzten anschließend in ein Krankenhaus.