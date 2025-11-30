Unfall wegen Sekundenschlaf: Auto kracht in Telefonmast

Bebertal - In der Hohen Börde ( Sachsen-Anhalt ) ist in der Nacht auf Sonntag ein Autofahrer gegen einen Funkmast gefahren. Im Wagen befanden sich auch zwei Kleinkinder.

Der Wagen krachte gegen einen Telefonmast. © Screenshot/Facebook/ Feuerwehr Bebertal

Der 35-Jährige war laut dem Polizeirevier Börde auf der Bundesstraße 245 in Bebertal unterwegs. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Funkmast am Straßenrand.

Als eine Streife gegen 1.50 Uhr auf den verunfallten Wagen aufmerksam wurde, erklärte der Fahrer, dass er kurzzeitig "eingenickt" sei.

Der Autofahrer und seine beiden im Fahrzeug befindlichen Kleinkinder wurden beim Unfall nicht verletzt, so die Polizei.

Bei dem Unfall wurde der Mast so stark beschädigt, dass die Freiwillige Feuerwehr zur Hilfe kommen musste.

Zunächst war unklar, ob der Telefonmast komplett gekappt werden muss. "Nach Einschätzung der Lage stellte sich jedoch heraus, dass es ausreichte, die herabhängende Telefonleitung zu durchtrennen, um den Verkehrsraum wieder sicherzumachen", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr.