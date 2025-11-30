Kreuzungs-Crash im Harz: Mercedes-Fahrerin wird verletzt

Halberstadt - Blaulicht im Landkreis Harz : In der Nacht auf Sonntag sind an einer Kreuzung zwei Autos zusammengekracht. Eine Autofahrerin wurde verletzt.

In Halberstadt sind ein Mercedes und ein Audi zusammengekracht. © Polizeirevier Harz

Eine 46 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes auf der Kreuzung Kühlinger Straße Ecke Schwanebecker Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) unterwegs.

Dort übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi eines 47-jährigen Mannes. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und rammte die Beifahrerseite des Mercedes.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde die 46-Jährige durch den Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

An beiden Autos entstand hoher Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro.