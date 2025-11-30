Kreuzungs-Crash im Harz: Mercedes-Fahrerin wird verletzt
Halberstadt - Blaulicht im Landkreis Harz: In der Nacht auf Sonntag sind an einer Kreuzung zwei Autos zusammengekracht. Eine Autofahrerin wurde verletzt.
Eine 46 Jahre alte Frau war mit ihrem Mercedes auf der Kreuzung Kühlinger Straße Ecke Schwanebecker Straße in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) unterwegs.
Dort übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi eines 47-jährigen Mannes. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und rammte die Beifahrerseite des Mercedes.
Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde die 46-Jährige durch den Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.
An beiden Autos entstand hoher Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro.
Die Unfallwagen wurden abgeschleppt.
Abgesehen von Polizei und Rettungswagen war auch die Feuerwehr Halberstadt mit acht Kameraden zur Unterstützung vor Ort.
Titelfoto: Polizeirevier Harz