Beim Abbiegen übersehen: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dingelstedt - Bei einem Unfall in Dingelstedt am Huy ( Landkreis Harz ) wurde am Freitagmorgen ein Kraftradfahrer schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. © Polizeirevier Harz

Gegen 6.30 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Dacia auf der Bahnchaussee von Anderbeck in Richtung Arbketal unterwegs.

Nach Angaben des Polizeireviers Harz wollte die Autofahrerin auf Höhe der dortigen Nebenstraße nach links abbiegen.

Hierbei übersah sie jedoch aus bislang ungeklärter Ursache einen 46-Jährigen mit seinem Krad, der die Bahnchaussee in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Beim anschließenden Crash stürzte der Kraftradfahrer und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.