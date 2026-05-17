Auto überschlägt sich auf Landstraße: Aber wo ist der Fahrer abgeblieben?

Drewitz - Auf der L52 zwischen Wüstenjerichow und Drewitz ( Landkreis Jerichower Land ) hat sich in der Nacht zu Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Vom Fahrer des verunglückten Autos fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer des verunfallten Autos. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein aufmerksamer Autofahrer hatte gegen 1.50 Uhr einen beschädigten Wagen außerhalb der Fahrbahn entdeckt und die Polizei alarmiert.

Vor Ort entdeckten die Beamten einen Kia mit Schweizer Kennzeichen. Dabei befanden sich weder am noch im Auto Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der noch unbekannte Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Anschließend soll sich sein Auto überschlagen haben, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Wegen der massiven Schäden am Kia konnte laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer schwere Verletzungen erlitten hat.

Zur Suche nach möglichen Verletzten kamen deshalb unter anderem ein Fährtenspürhund sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Bislang konnte der 22 Jahre alte Fahrzeughalter aus dem Raum Wüstenjerichow jedoch nicht angetroffen werden.