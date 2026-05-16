Teenager flüchtet mit Moped vor Polizei und rammt Streifenwagen

Lutherstadt Eisleben - Die versuchte Polizeikontrolle eines Teenagers auf einem zu lauten Moped ist in der Lutherstadt Eisleben in einer Verfolgungsfahrt und einer Kollision mit dem Streifenwagen geendet.

Der Jugendliche war ohne Führerschein unterwegs. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Der 16-Jährige war am Freitag kurz vor Mitternacht zunächst mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt gefahren und dann seitlich mit dem Polizeiauto zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

Passiert war das demnach, als der Mopedfahrer vom Gehweg auf die Straße wechselte. Verletzt wurde niemand, wie es hieß.