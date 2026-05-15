Beim Überholen einer Kutsche: Pferd tritt gegen fahrendes Auto

Königsborn - Zwischen Königsborn und Woltersdorf ( Landkreis Jerichower Land ) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Unfall zwischen einer Pferdekutsche und einem Auto gekommen.

Das Pferd hinterließ am vorbeifahrenden Auto einen deutlichen Schaden. © Polizeirevier Jerichower Land

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Jerichower Land waren die Kutsche sowie das Auto auf der Woltersdorfer Straße in Richtung Königsborn unterwegs.

Während der Fahrer des Wagens zum Überholen der Kutsche ansetzte, trat das linksseitig gespannte Pferd plötzlich nach hinten aus.

Dabei wurde der Wagen im Bereich der hinteren rechten Tür beschädigt.