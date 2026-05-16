Opel kracht gegen Brücke: Junge Autofahrerin nach Unfall in Klinik

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Eine 23-jährige Autofahrerin wurde am Freitag bei einem Unfall verletzt. Die junge Frau soll unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

Von Sophie Marie Kemnitz

Quedlinburg - Am späten Freitagabend wurde eine junge Autofahrerin (23) bei einem Unfall bei Quedlinburg (Landkreis Harz) verletzt.

Der Opel wurde bei dem Unfall stark beschädigt.
Der Opel wurde bei dem Unfall stark beschädigt.  © Polizeirevier Harz

Die 23-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers Harz mit ihrem Opel auf der K1360 zwischen Quedlinburg und Weddersleben unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Fahrerin plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen das Fundament einer Brücke.

Hierbei wurde die Quedlinburgerin leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Bei der Überprüfung nahmen die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille.

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Titelfoto: Polizeirevier Harz

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