Opel kracht gegen Brücke: Junge Autofahrerin nach Unfall in Klinik

Quedlinburg - Am späten Freitagabend wurde eine junge Autofahrerin (23) bei einem Unfall bei Quedlinburg ( Landkreis Harz ) verletzt.

Der Opel wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeirevier Harz

Die 23-Jährige war nach Angaben des Polizeireviers Harz mit ihrem Opel auf der K1360 zwischen Quedlinburg und Weddersleben unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Fahrerin plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen das Fundament einer Brücke.

Hierbei wurde die Quedlinburgerin leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Überprüfung nahmen die Polizeibeamten einen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille.