Auto überschlägt sich: Zwei Männer im Landkreis Harz bei Unfall verletzt

Quedlinburg - Am Sonntagmorgen sind zwei Männer in einem Auto auf einer Straße bei Quedlinburg ( Landkreis Harz ) verunfallt und dabei verletzt worden.

Beide Insassen des VWs sind mit Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. © Polizeireiver Harz

Der 32 Jahre alte Fahrer steuerte seinen Wagen aus Thale kommend in Richtung Quedlinburg. In einer Doppelkurve soll er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen VW verloren haben, teilte das Polizeirevier Harz mit.

Dabei habe er ein Verkehrsschild überfahren, anschließend in einem Straßengraben einen Baumstumpf touchiert und sich dadurch überschlagen, hieß es. Durch die Wucht des Aufpralls ist der Wagen in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert worden.

Beide Männer sollen dabei Verletzungen erlitten haben. Sie wurden später in das Harzklinikum Quedlinburg gebracht.

Weil die angerückten Polizisten Alkoholgeruch beim Fahrer feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der 32-Jährige hatte einen Promillewert von 1,26.