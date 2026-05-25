Gegen Wand gekracht: Motorradfahrerin stirbt bei Unfall

Halle (Saale) - Am Sonntag starb eine Motorradfahrerin in Halle bei einem heftigen Crash.

Die Einsatzkräfte konnten die junge Frau nicht mehr retten. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dp

Wie Polizeisprecherin Antje Hoppen mitteilte, ereignete sich der Unfall in den Nachmittagsstunden im Bereich der Zscherbener Landstraße.

Die 20-jährige Bikerin knallte demnach gegen eine Wand, ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt waren.

Den alarmierten Rettungskräften gelang es nicht, die schwer verletzte Frau zu reanimieren, sodass sie vor Ort verstarb.