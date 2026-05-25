Gegen Wand gekracht: Motorradfahrerin stirbt bei Unfall
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Halle (Saale) - Am Sonntag starb eine Motorradfahrerin in Halle bei einem heftigen Crash.
Wie Polizeisprecherin Antje Hoppen mitteilte, ereignete sich der Unfall in den Nachmittagsstunden im Bereich der Zscherbener Landstraße.
Die 20-jährige Bikerin knallte demnach gegen eine Wand, ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt waren.
Den alarmierten Rettungskräften gelang es nicht, die schwer verletzte Frau zu reanimieren, sodass sie vor Ort verstarb.
"Die Polizei führte eine qualifizierte Unfallaufnahme durch und nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf", erklärte Hoppen in einer Pressemitteilung.
Titelfoto: Stephan Jansen/dp