Schlimmer Crash im Harz: Motorradfahrer schwer verletzt

Blankenburg - Am Freitagnachmittag krachte es im Landkreis Harz : Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

In Blankenburg wurde am Freitag ein Motorradfahrer schwer verletzt. © Polizeirevier Harz

Gegen 17.30 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Byd auf der Neuen Halberstädter Straße in Blankenburg (Sachsen-Anhalt) unterwegs und wollte an der Gartenstraße links abbiegen.

Dabei übersah sie jedoch den vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen, der auf seinem Kawasaki-Motorrad im Gegenverkehr unterwegs war, und erfasste ihn.

Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.