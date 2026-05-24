Auto landet nach Zusammenprall auf Acker: Aber was ist passiert?
Ingersleben - Schwerer Unfall im Landkreis Börde: Am Freitagnachmittag wurden drei Menschen verletzt. Doch die Polizei steht vor einem Rätsel.
Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung zwischen der K1146 und der B1 in Ingersleben (Sachsen-Anhalt) zu einem Zusammenprall zwischen zwei Autos.
Die Hintergründe sind bislang völlig unklar.
Einer der Unfallbeteiligten könnte die Vorfahrt des anderen missachtet haben, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Nach dem Unfall landete ein Auto schwer beschädigt auf einem angrenzenden Acker. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.
Insgesamt wurden drei Menschen durch den Crash verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen konnte ebenfalls keine Auskunft gegeben werden.
Titelfoto: Polizeirevier Börde