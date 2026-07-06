B1 zwischen Genthin und Burg teilweise gesperrt: 25-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Genthin - Bei einem Unfall auf der B1 zwischen Genthin und Burg ( Landkreis Jerichower Land ) ist in der Nacht zu Montag ein 25 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.

Die B1 musste am Montagmorgen in Richtung Burg einseitig gesperrt werden. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Laut Angaben der Polizei Stendal kam der Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab und prallte anschließend gegen einen Baum.

Warum der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist bislang noch unklar.

Die B1 musste nach dem Unfall für rund zwei Stunden einseitig in Richtung Burg gesperrt werden.