B1 zwischen Genthin und Burg teilweise gesperrt: 25-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum
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Genthin - Bei einem Unfall auf der B1 zwischen Genthin und Burg (Landkreis Jerichower Land) ist in der Nacht zu Montag ein 25 Jahre alter Mann schwer verletzt worden.
Laut Angaben der Polizei Stendal kam der Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab und prallte anschließend gegen einen Baum.
Warum der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist bislang noch unklar.
Die B1 musste nach dem Unfall für rund zwei Stunden einseitig in Richtung Burg gesperrt werden.
Weitere Details zu dem Unfall nannte die Polizei zunächst nicht. Diese sollen voraussichtlich im Laufe des Montags mitgeteilt werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa