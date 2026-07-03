Unter Drogen am Steuer? Autofahrer verliert Kontrolle, drei Verletzte

Langeln - Bei einem Unfall am Donnerstagabend in der Nähe von Langeln ( Landkreis Harz ) wurden drei Personen verletzt. Stand der Fahrer unter Drogeneinfluss?

Der Ford krachte mit einem Betonsockel zusammen. © Polizeirevier Harz

Ersten Informationen des Polizeireviers Harz zufolge befuhr ein 40-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Ford die B244 in Richtung Langeln.

Auf der Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in den Straßengraben. Hier krachte er gegen einen Betonsockel.

Der 40-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer, eine 43-Jährige und ein Mädchen (10), wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer "rauschmitteltypische Anzeichen" fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, erklärte eine Polizeisprecherin.