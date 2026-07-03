VW gerät in Gegenverkehr: Junge Fahrerin kracht in Laster
Hasselfelde - Auf der B81 bei Hasselfelde (Landkreis Harz) ist am Donnerstagmittag eine junge Frau bei einem Autounfall verletzt worden.
Nach bisherigen Erkenntnissen war die 21-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem VW in Fahrtrichtung Halberstadt unterwegs, teilte das Polizeirevier Harz mit.
Kurz vor der Kreuzung in Richtung Stiege geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve in den Gegenverkehr.
Dort krachte sie frontal in einen entgegenkommenden Laster eines 38-Jährigen. Dieser habe noch versucht, dem Auto auszuweichen.
Bei dem Unfall habe die 21-Jährige leichte Verletzungen erlitten.
Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B81 voll gesperrt werden. Am Auto sowie am Laster entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Polizeirevier Harz