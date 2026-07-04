Ohne Lappen, ohne Versicherung, dafür mit Alkohol: 15-Jähriger verunfallt mit Simson

Osterwieck - Für einen 15-jährigen Mopedfahrer aus Bühne ( Landkreis Harz ) ist die Fahrt am Donnerstagabend böse geendet. Der Jugendliche wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Alkohol soll ebenfalls im Spiel gewesen sein.

Der 15-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Laut Angaben des Polizeireviers Harz war der Teenager gegen 19.30 Uhr mit seiner Simson auf der Schulstraße in Schauen unterwegs.

Als er an einer Kreuzung nach links in die Stapelburger Straße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen von rechts kommenden Ford.

Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass die Mopedfahrt gleich mehrere Haken hatte. Das Moped des Jugendlichen soll nicht versichert gewesen sein. Zudem soll der Teenager keine Fahrerlaubnis besitzen und obendrein alkoholisiert gewesen sein.