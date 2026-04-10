B244 im Harz voll gesperrt: Auto schleudert nach Fahrt in den Graben auf Straße zurück

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Ein Mann ist am Freitag mit seinem Auto von der B244 abgekommen und in einen Graben gefahren. Die Wucht des Aufpralls schleuderte ihn zurück auf die Straße.

Von Robert Lilge, Christian Grube

Schmatzfeld - Am Freitagvormittag musste die B244 am Ortsausgang Schmatzfeld (Landkreis Harz) wegen eines Unfalls komplett gesperrt werden.

Am VW Polo entstand ein Totalschaden.
Am VW Polo entstand ein Totalschaden.  © Christian Grube

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein Rentner aus bislang ungeklärter Ursache gegen 9.30 Uhr die Kontrolle über seinen VW Polo.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, prallte gegen eine kleine Überführung und wurde anschließend wieder auf die Straße zurückgeschleudert, teilte das Polizeirevier Harz mit. Dabei entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Bundesstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

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Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle abzusichern. Der VW Polo war so sehr beschädigt, dass er nur noch abgeschleppt werden konnte.

Die Polizei musste vorübergehend die B244 komplett sperren.
Die Polizei musste vorübergehend die B244 komplett sperren.  © Christian Grube

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ob gesundheitliche Probleme oder ein Fahrfehler zu dem Unfall führten, ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen.

Titelfoto: Christian Grube

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