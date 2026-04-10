B244 im Harz voll gesperrt: Auto schleudert nach Fahrt in den Graben auf Straße zurück

Schmatzfeld - Am Freitagvormittag musste die B244 am Ortsausgang Schmatzfeld ( Landkreis Harz ) wegen eines Unfalls komplett gesperrt werden.

Am VW Polo entstand ein Totalschaden. © Christian Grube

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein Rentner aus bislang ungeklärter Ursache gegen 9.30 Uhr die Kontrolle über seinen VW Polo.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben, prallte gegen eine kleine Überführung und wurde anschließend wieder auf die Straße zurückgeschleudert, teilte das Polizeirevier Harz mit. Dabei entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Bundesstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Unfallstelle abzusichern. Der VW Polo war so sehr beschädigt, dass er nur noch abgeschleppt werden konnte.