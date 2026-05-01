B71 nach Unfall gesperrt: Vier Menschen beim Abbiegen schwer verletzt

Haldensleben - Bei einem Unfall auf der B71 in Haldensleben ( Landkreis Börde ) haben sich am Donnerstagnachmittag vier Menschen schwer verletzt.

Alle Insassen wurden umgehend in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeirevier Börde berichtete, war eine 50 Jahre alte Autofahrerin gegen 16.30 Uhr in Richtung Salzwedel unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie in Richtung Neuenhofe abbiegen.

Zur gleichen Zeit kam ihr ein 19-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Beide Wagen krachten ineinander.

Durch den Aufprall wurden insgesamt vier Insassen schwer verletzt. Ein sechsjähriges Kind zog sich leichte Verletzungen zu. Alle wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei keine der Personen in einer lebensbedrohlichen Verfassung.