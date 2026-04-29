Tierisches Unglück: Mit Kühen beladener Anhänger kippt um

Biederitz - Am Mittwochmittag ist in Biederitz ( Jerichower Land ) ein Anhänger voller Kühe umgekippt.

Ein zweiter Transporter brachte die Tiere vom Unfallort. © Polizeirevier Jerichower Land

Der 48-jährige Fahrer eines Traktors samt Anhänger befuhr ersten Ermittlungen zufolge die B184 aus Richtung Menz und wollte gegen 12.07 Uhr nach links in den Gübser Weg einbiegen.

Laut einer Sprecherin des Polizeireviers Jerichower Land verlagerte sich hierbei jedoch das Gewicht des mit Kühen beladenen Anhängers auf die rechte Seite und brachte diesen zum Kippen.

Bei dem Unglück wurde das Straßenpflaster leicht beschädigt, die Kühe blieben augenscheinlich unverletzt. Sie wurden wenig später auf einen anderen Transporter umgeladen, hieß es weiter.