Radfahrer (†76) stirbt nach Unfall mit Auto: Polizei sucht Zeugen

Bernburg - Am Montagnachmittag ist ein Mann in Bernburg ( Salzlandkreis ) infolge eines Verkehrsunfalls ums Leben gekommen.

Trotz der schnellen und professionellen Hilfe ist der Mann wenig später im Krankenhaus verstorben. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Dabei handelte es sich um einen 76 Jahre alten Radfahrer, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit. Dieser sei mit seinem Fahrrad zunächst auf der Semmelweisstraße unterwegs gewesen, hieß es. Wenig später wollte er auf die Hallesche Straße abbiegen.

Dort kam es zur Kollision mit dem Auto eines 89-Jährigen. Bei dem Unfall soll der Radfahrer schwerste Verletzungen erlitten haben.

Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um den 76-jährigen Radler. Kurz darauf ging es für den Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Halle (Saale).

Trotz der dortigen sofort durchgeführten Maßnahmen erlag er am Abend seinen Verletzungen

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.