Unfall in Ebendorf: Fußgänger stirbt im Krankenhaus, Polizei sucht Zeugen
Ebendorf/Magdeburg - Am Dienstag ist ein Fußgänger in Ebendorf (Landkreis Börde) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Jetzt ist er verstorben.
Dies teilte das Polizeirevier Börde am Donnerstag mit. Der 84-Jährige sei aufgrund der Schwere seiner Verletzungen im Krankenhaus gestorben.
Jedoch scheint noch immer nicht klar zu sein, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Fest steht, dass der Senior gegen 7.40 Uhr die Magdeburger Straße überqueren wollte und dabei von dem Auto einer 48-Jährigen erfasst wurde.
Um den Fall aufklären zu können, werden jetzt Zeugen gesucht.
Die Ermittler fragen konkret:
- Wer hat am 21. April gegen 7.40 Uhr den Verkehrsunfall zwischen einer Fahrzeugführerin eines Pkw Volkswagen und einem Fußgänger in einem Kreuzungsbereich in der Magdeburger Straße in Ebendorf beobachtet?
- Wer hat den 84-jährigen Fußgänger vor dem Unfallgeschehen im Bereich der Magdeburger Straße gesehen?
- Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise zum Hergang des Verkehrsunfalls geben?
Hinweise von Augenzeugen nimmt das Polizeirevier Börde unter Telefon 03904/4780 oder auch online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa