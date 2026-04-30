Unfall in Ebendorf: Fußgänger stirbt im Krankenhaus, Polizei sucht Zeugen

Ebendorf/Magdeburg - Am Dienstag ist ein Fußgänger in Ebendorf ( Landkreis Börde ) bei einem Unfall schwer verletzt worden . Jetzt ist er verstorben.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann oder das Unfallgeschehen gesehen haben. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Dies teilte das Polizeirevier Börde am Donnerstag mit. Der 84-Jährige sei aufgrund der Schwere seiner Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Jedoch scheint noch immer nicht klar zu sein, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Fest steht, dass der Senior gegen 7.40 Uhr die Magdeburger Straße überqueren wollte und dabei von dem Auto einer 48-Jährigen erfasst wurde.

Um den Fall aufklären zu können, werden jetzt Zeugen gesucht.

Die Ermittler fragen konkret: