Biker kracht frontal in Gegenverkehr: Zwei Menschen auf B185 verletzt

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Auf der B185 ist es am Donnerstag zwischen Ballenstedt und Mägdesprung zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer.

Von Robert Lilge

Ballenstedt - Auf der B185 zwischen Ballenstedt und Mägdesprung (Landkreis Harz) sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden.

Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten binden.
Die Feuerwehr musste ausgelaufene Flüssigkeiten binden.  © Screenshot/Facebook/ffharzgerode

Laut einer Mitteilung des Polizeireviers Harz sind dabei ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 49 Jahre alter Motorradfahrer aus Hamburg gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als er in einer Kurve von seiner Fahrspur abkam und gegen einen entgegenkommenden Toyota Aygo krachte.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt.

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Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Quedlinburg.

Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Straße gereinigt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/ffharzgerode

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