Nach Crash gegen Baum: Ersthelfer retten Fahrer aus brennendem Auto

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Am Sonntag retteten Ersthelfer einen 75 Jahre alten Mann aus seinem brennenden Auto. Er krachte mit seinem Chrysler frontal gegen einen Baum.

Von Robert Lilge

Ritzleben - Am Sonntagnachmittag hatte ein 75 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall zwischen Pretzier und Ritzleben (Altmarkkreis Salzwedel) einen Schutzengel an Bord.

Das Auto fing nach dem Unfall direkt an zu qualmen.
Das Auto fing nach dem Unfall direkt an zu qualmen.  © Polizeirevier Salzwedel

Wie das Polizeirevier Salzwedel berichtete, sei der Mann um kurz nach 11.30 Uhr auf der dortigen B190 plötzlich in den Gegenverkehr geraten.

Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte noch rechtzeitig ausweichen, hieß es. Der 75-Jährige touchierte mit seinem Wagen mehrere Bäume, ehe seine Fahrt direkt mit der Front gegen einen Laubbaum krachte.

Der demolierte Wagen habe anschließend Feuer gefangen und stark gequalmt. Ersthelfer eilten daraufhin zur Hilfe und holten den schwer verletzten Autofahrer aus dem Wrack.

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Er wurde anschließend durch einen Rettungsdienst in das Altmarkklinikum nach Salzwedel gebracht.

Etwa 20 Feuerwehrkameraden rückten an und löschten den verunfallten Chrysler.
Etwa 20 Feuerwehrkameraden rückten an und löschten den verunfallten Chrysler.  © Polizeirevier Salzwedel

Insgesamt 20 Kameraden der Feuerwehren Salzwedel und Pretzier rückten an und löschten das Auto. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Titelfoto: Polizeirevier Salzwedel

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