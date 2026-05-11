Nach Crash gegen Baum: Ersthelfer retten Fahrer aus brennendem Auto

Ritzleben - Am Sonntagnachmittag hatte ein 75 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall zwischen Pretzier und Ritzleben ( Altmarkkreis Salzwedel ) einen Schutzengel an Bord.

Das Auto fing nach dem Unfall direkt an zu qualmen. © Polizeirevier Salzwedel

Wie das Polizeirevier Salzwedel berichtete, sei der Mann um kurz nach 11.30 Uhr auf der dortigen B190 plötzlich in den Gegenverkehr geraten.

Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte noch rechtzeitig ausweichen, hieß es. Der 75-Jährige touchierte mit seinem Wagen mehrere Bäume, ehe seine Fahrt direkt mit der Front gegen einen Laubbaum krachte.

Der demolierte Wagen habe anschließend Feuer gefangen und stark gequalmt. Ersthelfer eilten daraufhin zur Hilfe und holten den schwer verletzten Autofahrer aus dem Wrack.

Er wurde anschließend durch einen Rettungsdienst in das Altmarkklinikum nach Salzwedel gebracht.