Bei "Wheelie" berührt: Zwei Biker bei Unfall schwer verletzt

Bernburg - Unter Kennern ist die Weststraße in Bernburg ( Salzlandkreis ) für kleinere Rennen von unter anderem Motorradfahrern bekannt. Am Sonntagnachmittag kam es dort zu einem schweren Unfall .

Beide Motorradfahrer haben sich bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis mitteilte, hätten sich die beiden 21 Jahre alten Biker bei jeweils einem sogenannten Wheelie auf dem Hinterrad seitlich berührt.

Anschließend sollen sie gestürzt sein und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen haben. Die Polizei konnte sich diese Angaben allerdings bisher nur von Zeugen und einem hinzugerufenen Gutachter einholen.

Beide Motorradfahrer waren beim Eintreffen der Beamten bereits in notärztlicher Behandlung und kurz darauf in Kliniken nach Halle und Magdeburg geflogen worden.

Bei genauer Betrachtung der beiden beschädigten Maschinen stellte sich heraus, dass eine von ihnen nicht ordnungsgemäß zugelassen und damit nicht für den Straßenverkehr freigegeben war. Dessen Fahrer soll auch keine Fahrerlaubnis besitzen.