Biene gerät unter Motorradhelm: Rollerfahrerin stürzt schwer

Jerichow - Ein Insektenstich während der Fahrt hat am Montag auf einer Kreisstraße bei Kade ( Landkreis Jerichower Land ) zu einem schweren Unfall geführt.

Der Stich einer Biene sorgte am Montag für einen Unfall im Landkreis Jerichower Land. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Polizeirevier Jerichower Land mitteilte, wurde dabei eine 43 Jahre alte Rollerfahrerin schwer verletzt.

Demnach war die Frau gegen 14.18 Uhr von Belicke kommend in Richtung Kade unterwegs.

Während der Fahrt geriet plötzlich eine Biene unter ihren Motorradhelm und stach sie in ihr Kinn.

Die Frau erschrak und verlor die Kontrolle über ihren Roller. Dabei stürzte sie am rechten Fahrbahnrand zu Boden.

Nach einer ersten Versorgung durch einen Rettungsdienst wurde sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.