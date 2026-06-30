Audi kracht in Lastwagen: Junge Autofahrerin schwer verletzt in Klinik

Stendal - Bei einem Unfall auf der B188 in Stendal ( Sachsen-Anhalt ) wurde am Dienstagmorgen eine junge Autofahrerin schwer verletzt. Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die 23-Jährige befuhr die B188 nach Angaben des Polizeireviers Stendal mit ihrem Audi in Richtung Gardelegen.

Zwischen den Ortslagen Insel und Nahrstedt musste der vorausfahrende 43-jährige Lastwagenfahrer verkehrsbedingt bremsen.

Dies bemerkte die Audi-Fahrerin zu spät und fuhr dem Sattelzug auf. Hierbei zog sich die 23-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.