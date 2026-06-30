Audi kracht in Lastwagen: Junge Autofahrerin schwer verletzt in Klinik
Stendal - Bei einem Unfall auf der B188 in Stendal (Sachsen-Anhalt) wurde am Dienstagmorgen eine junge Autofahrerin schwer verletzt. Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden.
Die 23-Jährige befuhr die B188 nach Angaben des Polizeireviers Stendal mit ihrem Audi in Richtung Gardelegen.
Zwischen den Ortslagen Insel und Nahrstedt musste der vorausfahrende 43-jährige Lastwagenfahrer verkehrsbedingt bremsen.
Dies bemerkte die Audi-Fahrerin zu spät und fuhr dem Sattelzug auf. Hierbei zog sich die 23-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa