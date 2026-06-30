Audi kracht in Lastwagen: Junge Autofahrerin schwer verletzt in Klinik

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Stendal ist eine Audi-Fahrerin in einen Lastwagen gekracht. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Stendal - Bei einem Unfall auf der B188 in Stendal (Sachsen-Anhalt) wurde am Dienstagmorgen eine junge Autofahrerin schwer verletzt. Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. (Symbolbild)  © Boris Roessler/dpa

Die 23-Jährige befuhr die B188 nach Angaben des Polizeireviers Stendal mit ihrem Audi in Richtung Gardelegen.

Zwischen den Ortslagen Insel und Nahrstedt musste der vorausfahrende 43-jährige Lastwagenfahrer verkehrsbedingt bremsen.

Dies bemerkte die Audi-Fahrerin zu spät und fuhr dem Sattelzug auf. Hierbei zog sich die 23-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Tödlicher Unfall in der Börde: Fußgänger (†49) von Transporter erfasst
Sachsen-Anhalt Unfall Tödlicher Unfall in der Börde: Fußgänger (†49) von Transporter erfasst

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Titelfoto: Boris Roessler/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt Unfall: