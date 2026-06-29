Tödlicher Unfall in der Börde: Fußgänger (†49) von Transporter erfasst

Wellen - Auf der B1 zwischen Eichenbarleben und Irxleben ( Landkreis Börde ) ereignete sich in der Nacht auf Montag ein folgenschwerer Unfall , bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizeiinspektion Magdeburg befuhr ein 59-jähriger Pole die Bundesstraße gegen 0.31 Uhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Irxleben.

Während der Fahrt tauchte plötzlich ein 49-jähriger Fußgänger aus Brandenburg auf der Fahrbahn auf. Trotz einer sofortigen Bremsung und eines Ausweichmanövers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen und verstarb wenig später an der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.