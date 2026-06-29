Überholmanöver auf B246 endet im Graben: Motorradfahrer schwer verletzt

Möckern - Auf der B246 bei Zeddenick ( Landkreis Jerichower Land ) ist am Freitagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Mann wurde bei einem Ausweichmanöver von seiner Maschine geschleudert.

Das Motorrad landete in einem Straßengraben, der Fahrer stürzte herunter. © Polizeirevier Jerichower Land

Wie das Polizeirevier Jerichower Land am Montag mitteilte, war ein 39 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 12.28 Uhr auf der B246 unterwegs. Zur gleichen Zeit befand sich hinter ihm der 65-jährige Motorradfahrer.

Als der Biker zum Überholen ausscherte, setzte gleichzeitig auch der Lkw-Fahrer zum Überholen eines weiteren vorausfahrenden Autos an.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Motorradfahrer nach links aus.

Dabei krachte er gegen einen Leitpfosten, geriet anschließend in den linken Straßengraben und wurde von seinem Motorrad geschleudert.

Zu einer direkten Kollision zwischen dem Laster und dem Motorrad kam es nicht.