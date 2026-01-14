Drei Verletzte bei Autounfall: Zeugen machen interessante Beobachtung

Schönebeck - Kreuzungs-Crash im Salzlandkreis: Bei einem Autounfall am Dienstagmittag wurden drei Menschen verletzt. Augenzeugen war zuvor etwas Konkretes aufgefallen.

In Schönebeck kam es zu einem Verkehrsunfall an einer Ampelkreuzung. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Welsleben

Gegen 12.45 Uhr war ein 77 Jahre alter Autofahrer auf der B246 nahe Schönebeck (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als er an einer Ampelkreuzung seinem Vordermann auffuhr.

Der Unfallverursacher wurde im Inneren seines Autos eingeklemmt und war "nur bedingt ansprechbar", schreibt die Freiwillige Feuerwehr Welsleben auf Facebook, sodass die Kameraden ihn behutsam befreien mussten.

Die beiden Insassen des zweiten Unfallwagens wurden ebenfalls verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie das Polizeirevier Salzlandkreis berichtet, hatten Augenzeugen schon vor dem Unfall die "auffällige Fahrweise" des 77-Jährigen bemerkt. Nähere Angaben zu diesem Verhalten machten die Beamten nicht.